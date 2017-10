Canal Brasil exibe com exclusividade o filme inédito "Vermelho Russo"

Filme vencedor do Redentor de Melhor Roteiro no Festival do Rio em 2016, “ Vermelho Russo ” chega ao Canal Brasil nesta terça, dia 17, às 22h. O filme dirigido por Charly Braun mostra as amigas e atrizes Martha Nowill e Maria Manoella durante viagem à Rússia, para onde foram estudar interpretação.



A atriz Martha Nowill viajou à Rússia em 2009, na companhia da amiga e colega de trabalho Maria Manoella, com o objetivo de aprender melhor os detalhes da famosa técnica de interpretação desenvolvida pelo intérprete Constantin Stanislavski – o método criado pelo soviético é reconhecido internacionalmente. O passeio gerou um diário de bordo com as experiências vividas por elas no país e os escritos foram inicialmente publicados em uma revista semanal.



Cinco anos depois, elas retornaram a terras moscovitas para transformar os registros no guião do longa-metragem dirigido por Charly Braun, laureado com o Redentor de melhor roteiro no Festival do Rio em 2016, em elenco composto ainda por Michel Melamed e Soraia Chaves.