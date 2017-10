Você está lendo um tópico

Televisão > [ub] Ubaldo

[ub] Uns mandam bem, outros... nem tanto [longe disso]

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 69 visitas.





ubaldo em 15 Out 2017 - 17:10 Colaboração



anos | Mai 2014 | Mensagens: 96 | Vitória - ES

VCFAZ apresenta mais uma coluna escrita por ele , que já foi comparado a jornalistas do porte de Ricardo Feltrin, Flávio Ricco e Nelson Rub... ops. Nem tanto, nem tanto ainda . É sempre uma honra. E bem, ele sou eu , então... vamos lá. O Mandou Bem e Mandou Mal de hoje traz quatro rápidos assuntos para reflexão do leitor, que tem todo o direito [e dever] de concordar ou discordar. Afinal, fazendo jus ao nome do site.... bom, vc sabe ! ;-]











Mandou bem 1







Au, au, au...!

Notícia DOG TV , 100% dedicado aos amigos pets. O valor: R$ 19,90 ao mês, pagos à parte da assinatura. Muita gente já veio criticar a operadora por vários motivos: "Ah, um canal para cães?", "Ah, um canal pago à parte?", "Ah... do que posso reclamar, mesmo?". Amigos, amigos: menos. Muito menos. O DOG é um canal consolidado mundialmente, presente nos Estados Unidos, Japão, China, e Europa, e sempre neste modo: pago à parte. Quer? Paga. Não quer? A vida continua! Faltam, aliás, mais opções como esta em terras tupiniquins. Somos bastante pobres em opções, meus amigos - acreditem. Ah... e para quem duvida das capacidades do canal, vale uma olhadela bem , TV Céu .













Mandou bem 2







Algum respiro e... muita crítica

Em memória aos 100 anos da Revolução Russa, a TV Brasil [que é uma TV pública, e não é o Canal Brasil, nem a Rede Brasil] está levando ao ar uma mostra com diversos filmes soviéticos. Apesar de algumas críticas [infundadas, em sua maioria] dando conta de que a emissora está fazendo apologias ao comunismo, etc, etc [zzzzz....], a iniciativa demonstra que alguém ali dentro da emissora continua trabalhando arduamente para fazer jus ao nome "TV pública" - oferecer conteúdos com qualidade , sem necessariamente olhar para audiência. Apesar de sucateada, visualmente pobre [e, sim, com pouquíssima audiência], a TV Brasil ainda respira. Esperamos que por muito tempo...





Mandou mal 1







"Ô manhêê, cadê meu canal?"

Com estreia prevista para o início do mês de Outubro, e antecedendo o "dia da criança", o Gloobinho , novo canal da programadora Globosat dirigido aos [muito] pequenos, teve sua estreia remarcada em cima da hora. A nova data prevista é para terça-feira, 17 de outubro, grave problema técnico na última hora, mas perderam uma oportunidade e tanto de lançar o canal antes da fatídica data, não?! Ah, e não custa lembrar: é só para assinantes da SKY , por ora. Por ora.





Mandou mal 2





Bom jornalismo não cai do céu

Vez ou outra, surge o boato de que a Record News vai fechar . E não faltam justificativas para tais teorias: a emissora noticiosa pertencente à Igreja Universal demitiu, recentemente, dois brilhantes comentaristas: Nirlando Beirão e Ricardo Kotscho. Sua programação vai de mal a pior, com uma grade repleta de programas religiosos disfarçados sob temas como "amor" [como o "Escola do Amor", apresentado pela filha de Edir Macedo] ou "negócios" [como "Congresso para o Sucesso"]. Sem contar que o canal é cada vez menos notícia e mais repeteco de programas do canal-mãe, a Record [ops, RecordTV, atchim !]. Que pena. Para um país tão carente em informação, refém de poucos veículos, ver que um dos poucos canais abertos voltados à notícia segue patinando é, no mínimo, uma tristeza.



E fica a reflexão: por que será que caiu tanto? Um canal que ia tão bem em seus tempos 'áureos' ...:





Fica para reflexão do bom entendedor ... ;-]



E o último Mandou Mal...

... vai para o colunista que vos escreve - que prometeu voltar antes mesmo de uma eliminação da estonteante Nicole Bahls da Fazenda . Bem, ela foi eliminada há algum tempo e, pelo visto, o leitor tem bom gosto e não se deu ao trabalho de ficar sabendo disto. Fez muito bem. Mas eu logo volto. E continuo de olho nas suas sugestões no



[ o O ] apresenta mais uma coluna escrita por, que já foi comparado a jornalistas do porte de Ricardo Feltrin, Flávio Ricco e Nelson Rub... ops. Nem tanto, nem tanto. É sempre uma honra. E bem,sou, então... vamos lá. Ode hoje traz quatro rápidos assuntos para reflexão do leitor, que tem todo o direito [e dever] de concordar ou discordar. Afinal, fazendo jus aodo site.... bom,! ;-]Notícia do VCFAZ dá conta de que, no próximo dia 17, a operadora SKY irá lançar no Brasil o [simpático] canal, 100% dedicado aos amigos pets. O valor: R$ 19,90 ao mês, pagos à parte da assinatura. Muita gente já veio criticar a operadora por vários motivos: "Ah, um canal para cães?", "Ah, um canal pago à parte?", "Ah... do que posso reclamar, mesmo?". Amigos, amigos: menos. Muito menos. O DOG é um canal consolidado mundialmente, presente nos Estados Unidos, Japão, China, e Europa, e sempre neste modo: pago à parte.Paga. Não quer?Faltam, aliás, mais opções como esta em terras tupiniquins. Somos bastante pobres em opções, meus amigos - acreditem. Ah... e para quem duvida das capacidades do canal, vale uma olhadela no canal deles no Youtube . É um canal [muito bem] feito por especialistas, e para quem gosta do tema, é sim muito bom. MandaramEm memória aos 100 anos da Revolução Russa, a[que é uma TV pública, e não é o Canal Brasil, nem a Rede Brasil] está levando ao ar uma mostra com diversos filmes soviéticos. Apesar de algumas[infundadas, em sua maioria] dando conta de que a emissora está fazendo apologias ao comunismo, etc, etc [zzzzz....], a iniciativa demonstra que alguém ali dentro da emissora continua trabalhando arduamente para fazer jus ao nome "TV pública" - oferecer conteúdos com, sem necessariamente olhar para audiência. Apesar de sucateada, visualmente pobre [e, sim, com pouquíssima audiência], a TV Brasil ainda respira. Esperamos que por muito tempo...Com estreia prevista para o início do mês de Outubro, e antecedendo o "dia da criança", o, novo canal da programadora Globosat dirigido aos [muito] pequenos, teve sua estreia remarcada em cima da hora. A nova data prevista é para terça-feira, 17 de outubro, segundo informações oficiais confirmadas ao VCFAZ . Que feio! Até podemos entender se houve algumproblema técnico na última hora, mas perderam uma oportunidade e tanto de lançar o canal antes da fatídica data, não?! Ah, e não custa lembrar: é só para assinantes da, por ora. Por ora.Vez ou outra, surge o boato de que a Record News vai. E não faltam justificativas para tais teorias: a emissora noticiosa pertencente à Igreja Universal demitiu, recentemente, dois brilhantes comentaristas: Nirlando Beirão e Ricardo Kotscho. Sua programação vai de mal a pior, com uma grade repleta de programasdisfarçados sob temas como "amor" [como o "Escola do Amor", apresentado pela filha de Edir Macedo] ou "negócios" [como "Congresso para o Sucesso"]. Sem contar que o canal é cada vez menos notícia e maisde programas do canal-mãe, a Record [ops, RecordTV,!]. Que pena. Para um país tão carente em informação, refém de poucos veículos, ver que um dos poucos canais abertos voltados à notícia segue patinando é, no mínimo, uma tristeza.E fica a reflexão: por que será que caiu tanto? Um canal que ia...:... vai para o colunista que vos escreve - que prometeu voltar antes mesmo de uma eliminação da estonteante Nicole Bahls da. Bem, ela foi eliminada há algum tempo e, pelo visto, o leitor tem bom gosto e não se deu ao trabalho de ficar sabendo disto. Fez muito bem. Mas eu logo volto. E continuo de olho nas suas sugestões no [email protected] [ o O ]























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído