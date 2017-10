Você está lendo um tópico

Bispo de Apucarana exorta fiéis a não assistirem mais a Globo: “Um demônio em nossas casas”



O bispo da Diocese de Apucarana, Dom Celso Antônio Marchiori, conclamou os fiéis a não assistirem mais a Rede Globo.



A fala de Marchiori aconteceu na última quinta-feira, na missa rezada em louvor à Nossa Senhora Aparecida.



“Nós católicos não deveríamos mais assistir a rede globo, porque a rede globo é um demônio dentro das nossas casas”.



O bispo disse ainda que a Globo “é uma rede manipuladora de opinião, está nos manipulando, está nos conduzindo para o abismo, para a destruição, nós precisamos nos unir contra esta ditadura da Rede Globo, que nos manipula, que nos destrói. Rezamos à Nossa Senhora Aparecida, que venha em nosso socorro, interceda por nós e nos ajude a sermos fiéis discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo”, completou.

