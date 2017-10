Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Tech

Microsoft libera atualização do Windows 10 Mobile para Insiders

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 33 visitas.





Ricardo em 15 Out 2017 - 22:10 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5829 | Monterrey - México

Microsoft libera atualização do Windows 10 Mobile para Insiders



Fonte:



A Microsoft anunciou ontem (12) a liberação da build 15254.1 para o Windows 10 Mobile, uma atualização que pode acabar se concretizando como a Fall Creators Update para o sistema operacional móvel. Por enquanto, somente os Insiders — os testadores do sistema — poderão aproveitar o novo software, mas a única utilidade dessa build para os usuários comuns é o pacote para correção de bugs reportados em versões anteriores.



Todas as novidades de fato são para aprimorar a experiência corporativa do Windows 10 Mobile para empresas. Para isso, o SO agora tem desbloqueio em duas etapas. Isso é interessante para companhias que estão procurando mais segurança para os smartphones de seus funcionários, que teriam que digitar uma senha e, em seguida, usar um segundo fator definido pelo empregador, como a leitura de uma tag NFC.



Fora isso, a Microsoft também melhorou a interface de bloqueio de apps não permitidos em smartphones corporativos e incrementou as possibilidades de uso de VPNs no sistema.



Ué?



Mas a Microsoft já não afirmou que tinha finalizado o desenvolvido de novas ferramentas para o Windows Mobile? Sim, o chefe da divisão mobile da Microsoft explicou a situação via Twitter, mas esses recursos provavelmente já estavam sendo completados pela equipe do SO antes de a decisão final ter sido tomada. Note que não há novidades práticas para o usuário.



Apesar de ter colocado um fim a seu SO mobile, a Microsoft explicou que continuará dando suporte e enviará atualizações de segurança e correções de bugs para o sistema por mais algum tempo. Fonte: https://www.tecmundo.com.br/software/123035-micr...bile-insiders.htm A Microsoft anunciou ontem (12) a liberação da build 15254.1 para o Windows 10 Mobile, uma atualização que pode acabar se concretizando como a Fall Creators Update para o sistema operacional móvel. Por enquanto, somente os Insiders — os testadores do sistema — poderão aproveitar o novo software, mas a única utilidade dessa build para os usuários comuns é o pacote para correção de bugs reportados em versões anteriores.Todas as novidades de fato são para aprimorar a experiência corporativa do Windows 10 Mobile para empresas. Para isso, o SO agora tem desbloqueio em duas etapas. Isso é interessante para companhias que estão procurando mais segurança para os smartphones de seus funcionários, que teriam que digitar uma senha e, em seguida, usar um segundo fator definido pelo empregador, como a leitura de uma tag NFC.Fora isso, a Microsoft também melhorou a interface de bloqueio de apps não permitidos em smartphones corporativos e incrementou as possibilidades de uso de VPNs no sistema.Mas a Microsoft já não afirmou que tinha finalizado o desenvolvido de novas ferramentas para o Windows Mobile? Sim, o chefe da divisão mobile da Microsoft explicou a situação via Twitter, mas esses recursos provavelmente já estavam sendo completados pela equipe do SO antes de a decisão final ter sido tomada. Note que não há novidades práticas para o usuário.Apesar de ter colocado um fim a seu SO mobile, a Microsoft explicou que continuará dando suporte e enviará atualizações de segurança e correções de bugs para o sistema por mais algum tempo.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído