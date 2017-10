Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Tech

Samsung e Apple estão empatadas no mercado de smartphones norte-americano

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 32 visitas.





Ricardo em 15 Out 2017 - 22:11 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5829 | Monterrey - México

Samsung e Apple estão empatadas no mercado de smartphones norte-americano



Fonte:



De acordo com dados da consultoria Kantar, Samsung e Apple estão tecnicamente empatadas em participação de mercado na venda de smartphones nos EUA. A Maçã colou novamente na líder por conta do lançamento dos novos iPhones em setembro, aproveitando ainda o crescimento mais modesto da rival. Com isso, a Samsung tem 35,2% do mercado norte-americano enquanto a Apple fica com 35%.



Esses dados são referentes ao período de três meses que terminou em agosto analisado pela Kantar.



“A Apple manteve um forte impulso nos EUA um mês antes do lançamento dos iPhones 8 e 8 Plus e aumentou suas vendas em 3,7% na comparação com o ano passado. A Samsung cresceu 0,8% nesse mesmo período”, disse Dominic Sunnebo, diretor global da Kantar. “Baixa nas vendas através da Verizon prejudicaram a Samsung enquanto a Apple abocanhou quase 50% do mercado dessa operadora, que é a maior dos EUA. Essa taxa de adoção foi maior inclusive do que a da AT&T, tradicionalmente um mercado forte do iPhone”, completou.



A consultoria não deu detalhes mais específicos sobre a concorrência de marcas no Brasil, mas detalhou que o Android continua dominando o mercado por aqui. Aparelhos com o SO do robô representaram 92,1% das vendas de celulares no Brasil no período do estudo, enquanto o iOS ficou em um longínquo segundo lugar com apenas 5,4%.



O curioso é que, mesmo depois de a Microsoft confirmar que tinha finalizado de uma vez por todas o desenvolvimento do Windows Phone, 2,2% das vendas de smartphones por aqui foram de modelos que carregavam esse finado SO mobile. Além do Brasil, países como Itália, Argentina e Alemanha também registravam vendas relativamente significativas de smartphones com Windows Phone ou Windows 10 Mobile. Fonte: https://www.tecmundo.com.br/dispositivos-moveis/...rte-americano.htm De acordo com dados da consultoria Kantar, Samsung e Apple estão tecnicamente empatadas em participação de mercado na venda de smartphones nos EUA. A Maçã colou novamente na líder por conta do lançamento dos novos iPhones em setembro, aproveitando ainda o crescimento mais modesto da rival. Com isso, a Samsung tem 35,2% do mercado norte-americano enquanto a Apple fica com 35%.Esses dados são referentes ao período de três meses que terminou em agosto analisado pela Kantar.“A Apple manteve um forte impulso nos EUA um mês antes do lançamento dos iPhones 8 e 8 Plus e aumentou suas vendas em 3,7% na comparação com o ano passado. A Samsung cresceu 0,8% nesse mesmo período”, disse Dominic Sunnebo, diretor global da Kantar. “Baixa nas vendas através da Verizon prejudicaram a Samsung enquanto a Apple abocanhou quase 50% do mercado dessa operadora, que é a maior dos EUA. Essa taxa de adoção foi maior inclusive do que a da AT&T, tradicionalmente um mercado forte do iPhone”, completou.A consultoria não deu detalhes mais específicos sobre a concorrência de marcas no Brasil, mas detalhou que o Android continua dominando o mercado por aqui. Aparelhos com o SO do robô representaram 92,1% das vendas de celulares no Brasil no período do estudo, enquanto o iOS ficou em um longínquo segundo lugar com apenas 5,4%.O curioso é que, mesmo depois de a Microsoft confirmar que tinha finalizado de uma vez por todas o desenvolvimento do Windows Phone, 2,2% das vendas de smartphones por aqui foram de modelos que carregavam esse finado SO mobile. Além do Brasil, países como Itália, Argentina e Alemanha também registravam vendas relativamente significativas de smartphones com Windows Phone ou Windows 10 Mobile.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído