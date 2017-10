Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Tech

Nokia vendeu 4 milhões de celulares em 2017, aponta analista

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 40 visitas.





Ricardo em 15 Out 2017 - 22:14 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5829 | Monterrey - México

Nokia vendeu 4 milhões de celulares em 2017, aponta analista



Fonte:



O ressurgimento da Nokia começou em fevereiro deste ano, quando a HMD Global, sua nova dona, apresentou o seu primeiro smartphone estampado pela marca finlandesa. Agora, cerca de oito meses depois, qual será o panorama desta que já foi a maior fabricante de celulares do mundo? Ao que tudo indica, as coisas vão indo muito bem.



Um relatório da IDC tenta dar um pouco de exatidão a expressões vagas como “milhões de unidades vendidas ao redor do mundo”, algo sempre pronto para ser dito por alguns executivos da companhia. Assim, a empresa de análise de mercado aposta que a Nokia já vendeu cerca de 4 milhões de smartphones ao redor do mundo desde fevereiro, com 1,5 milhão comercializado apenas na Finlândia — tais números incluem tanto smartphones quanto celulares convencionais.



A aposta dos analistas é que a empresa comercialize pelo menos 3,5 milhões no último trimestre de 2017, o que totalizaria assim 7,5 milhões de dispositivos apenas em 2017. Supondo que as vendas continuem bem nos dois primeiros meses de 2018, é possível que a Nokia alcance 10 milhões de unidades vendidas em apenas um ano.



Depois de passar anos difíceis, inclusive quando estava sob o comando da Microsoft, a marca Nokia parece finalmente ter encontrado um caminho para retomar a sua história. Será que dessa vez a coisa engrena? Fonte: https://www.tecmundo.com.br/dispositivos-moveis/...elulares-2017.htm O ressurgimento da Nokia começou em fevereiro deste ano, quando a HMD Global, sua nova dona, apresentou o seu primeiro smartphone estampado pela marca finlandesa. Agora, cerca de oito meses depois, qual será o panorama desta que já foi a maior fabricante de celulares do mundo? Ao que tudo indica, as coisas vão indo muito bem.Um relatório da IDC tenta dar um pouco de exatidão a expressões vagas como “milhões de unidades vendidas ao redor do mundo”, algo sempre pronto para ser dito por alguns executivos da companhia. Assim, a empresa de análise de mercado aposta que a Nokia já vendeu cerca de 4 milhões de smartphones ao redor do mundo desde fevereiro, com 1,5 milhão comercializado apenas na Finlândia — tais números incluem tanto smartphones quanto celulares convencionais.A aposta dos analistas é que a empresa comercialize pelo menos 3,5 milhões no último trimestre de 2017, o que totalizaria assim 7,5 milhões de dispositivos apenas em 2017. Supondo que as vendas continuem bem nos dois primeiros meses de 2018, é possível que a Nokia alcance 10 milhões de unidades vendidas em apenas um ano.Depois de passar anos difíceis, inclusive quando estava sob o comando da Microsoft, a marca Nokia parece finalmente ter encontrado um caminho para retomar a sua história. Será que dessa vez a coisa engrena?























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído