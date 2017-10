Montando cabeamento para tv por assinatura

Boa noite,



Estou fazendo a instalação elétrica de um cliente e o mesmo me pediu ajuda para montar o cabeamento para antenas de tv, ele possui sky, talvez futuramente assine outra operadora também, além da antena para tv digital. Preciso saber qual cabeamento preciso passar para deixar a estrutura de cabos pronta para montar as antenas, como toda a casa será feito rebaixamento de gesso preciso deixar todos os cabos já passados. Na construção deixamos um quadro VDI com conduítes ligando o local onde será fixada as antenas até o quadro e do quadro para os pontos de tv nos quartos. Minha dúvida é quantos cabos deixo ligando a antena até o quadro e quantos cabos do quadro até a antena.



Não sei se existe essa possibilidade, pensei em algo do tipo: Um concentrador perto das antenas para enviar o sinal de todas as antenas por um único cabo até o quadro VDI, no quadro um divisor para enviar o sinal até os pontos e nos pontos um separador para dividir o sinal de cada receptor?



Agradeço se puderem me dar alguma orientação.