Novos canais HD na SKY nesta terça (17/10)

Ricardo em 16 Out 2017 - 15:27



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5831 | Monterrey - México

A SKY já começou a comentar sobre os novos canais que chegam nesta terça, dia 17/10.



Confira:



Planos Smart e Fit : Band HD (413) e Futura HD (434)

Planos Master e Light : NatGeo Kids HD (449)

Master HD 2018, combos antigos com equipamentos Plus : Gloobinho HD (451), Discovery Science HD (474), Discovery Civilization HD (475).



Estes acima são os canais informados nas redes sociais.



Achei estranho a Band HD. O canal já não existe na SKY?



Também não citaram o Dog TV que já haviam divulgado.



Além disto, andou em teste a Barça TV e Esporte Interativo BR (mas não comentaram nada nas redes sociais)











Ademir em 16 Out 2017 - 15:35



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3723 | Paranavaí - PR





Vamos conferir amanhã!

















