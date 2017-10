Você está lendo um tópico

Papo Aberto

MPF pede afastamento do Min. Ricardo Barros por influência em mercado de sangue

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 27 visitas.





Ademir em 16 Out 2017 - 15:41



anos | Abr 2008 | Mensagens: 3723 | Paranavaí - PR





O MPF (Ministério Público Federal) em Pernambuco informou nesta segunda-feira (16) que solicitou o afastamento cautelar do ministro da Saúde, Ricardo Barros, por suposta influência política para transferir produção de derivados de sangue para o Paraná, seu Estado de origem.



O pedido consta em ação civil pública contra a União que pede a manutenção do contrato firmado do governo com a empresa pública Hemobras (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia).



A ação tenta evitar uma eventual transferência de tecnologia para processamento de plasma para um instituto que pertence ao governo do Paraná. Segundo a procuradora da República Regina Pontes Lopes, o ministro Ricardo Barros assumiu publicamente o interesse político em levar o "mercado de sangue" para o Estado.



Para a procuradora, o ministro busca "esvaziar as atribuições institucionais da Hemobras para o seu Estado, levando assim a produção e industrialização de hemoderivados essenciais ao SUS (Sistema Único de Saúde) e que, atualmente, são produzidos pela empresa em Pernambuco."



"O intento do Ministério da Saúde viola frontalmente os princípios da Administração Pública inscritos na Constituição da República, notadamente o da eficiência e moralidade", diz a procuradora, em nota do MPF.



Em nota, o Ministério da Saúde informou que não foi notificado, mas garantiu que "em nenhum momento o órgão atuou para esvaziar a Hemobrás". "Pelo contrário, a pasta tem buscado soluções para a política de sangue do país, e já encontrou investidores privados para a conclusão da fábrica da empresa, em Goiana", informou.



A nota disse ainda que todas as ações adotadas até o momento estão "dentro da legislação vigente no país e voltadas a manutenção do abastecimento de hemoderivados à população."

Além do afastamento do ministro, o MPF pede ainda, em caráter de urgência, a manutenção do contrato com a Hemobras e a aplicação de multa em caso de descumprimento.

"Impactos financeiros"



Na ação, o MPF alega que haverá "impactos financeiros nocivos" à Hemobras com contratação do Instituto de Tecnologia do Paraná, "além de cisão do mercado de fornecimentos de material plasmático, comprometendo 90% do orçamento da empresa pública."



A procuradora da República afirma que o instituto paranaense foi contratado em "caráter de urgência". "Isso é fruto da omissão do próprio ministro em dar continuidade a projeto de transferência de tecnologia que implicou investimentos em torno de R$ 1 bilhão para a viabilização da Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP)", diz.



A ação, diz o MPF, foi motivada --entre outros itens-- pela negociação do ministério junto a uma empresa para construção de uma nova fábrica de hemoderivados e recombinantes em Maringá (PR) "sem realizar licitação ou apresentar justificativas científicas, técnicas e legais para a medida."



Fábrica inacabada



A Hemobras é uma estatal criada em 2004 para gerenciar a rede brasileira de plasma, além de produzir medicamentos hemoderivados para atender prioritariamente ao SUS.

Mas apenas uma pequena parte de sua fábrica, localizada em Goiana (PE), na divisa com a Paraíba, está em operação. As obras --iniciadas em 2010-- estão atrasadas. Ao todo, foram planejados 17 prédios, mas só um está pronto e funcionando. A previsão, segundo a empresa, é que o polo tenha funcionamento pleno a partir de 2018.



O ministro citou a demora para justificar a possibilidade de transferência da produção de derivados de sangue, que, segundo ele, não tem nada a ver com o que chamou de "bairrismo".

"A gente tem um esqueleto de uma fábrica aí há muitos anos e eu consegui o investidor para terminar esse esqueleto e pôr para funcionar a fábrica (...) Eu não vou aceitar essa discussão bairrista, nós temos que resolver o problema e eu estou com a solução para fazer funcionar essa fábrica que recebi inacabada e há anos sem funcionar. Eu tenho a solução. Espero que Pernambuco receba de braços abertos a solução desse problema", disse Barros em entrevista à rádio Jornal, em agosto.



A declaração do ministro levou a bancada paraibana e pernambucana a procurar o presidente Michel Temer, que prometeu não permitir que haja qualquer transferência de tecnologia sem a sua aprovação.



https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-notici...ado-de-sangue.htm O MPF (Ministério Público Federal) em Pernambuco informou nesta segunda-feira (16) que solicitou o afastamento cautelar do ministro da Saúde, Ricardo Barros, por suposta influência política para transferir produção de derivados de sangue para o Paraná, seu Estado de origem.O pedido consta em ação civil pública contra a União que pede a manutenção do contrato firmado do governo com a empresa pública Hemobras (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia).A ação tenta evitar uma eventual transferência de tecnologia para processamento de plasma para um instituto que pertence ao governo do Paraná. Segundo a procuradora da República Regina Pontes Lopes, o ministro Ricardo Barros assumiu publicamente o interesse político em levar o "mercado de sangue" para o Estado.Para a procuradora, o ministro busca "esvaziar as atribuições institucionais da Hemobras para o seu Estado, levando assim a produção e industrialização de hemoderivados essenciais ao SUS (Sistema Único de Saúde) e que, atualmente, são produzidos pela empresa em Pernambuco.""O intento do Ministério da Saúde viola frontalmente os princípios da Administração Pública inscritos na Constituição da República, notadamente o da eficiência e moralidade", diz a procuradora, em nota do MPF.Em nota, o Ministério da Saúde informou que não foi notificado, mas garantiu que "em nenhum momento o órgão atuou para esvaziar a Hemobrás". "Pelo contrário, a pasta tem buscado soluções para a política de sangue do país, e já encontrou investidores privados para a conclusão da fábrica da empresa, em Goiana", informou.A nota disse ainda que todas as ações adotadas até o momento estão "dentro da legislação vigente no país e voltadas a manutenção do abastecimento de hemoderivados à população."Além do afastamento do ministro, o MPF pede ainda, em caráter de urgência, a manutenção do contrato com a Hemobras e a aplicação de multa em caso de descumprimento."Impactos financeiros"Na ação, o MPF alega que haverá "impactos financeiros nocivos" à Hemobras com contratação do Instituto de Tecnologia do Paraná, "além de cisão do mercado de fornecimentos de material plasmático, comprometendo 90% do orçamento da empresa pública."A procuradora da República afirma que o instituto paranaense foi contratado em "caráter de urgência". "Isso é fruto da omissão do próprio ministro em dar continuidade a projeto de transferência de tecnologia que implicou investimentos em torno de R$ 1 bilhão para a viabilização da Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP)", diz.A ação, diz o MPF, foi motivada --entre outros itens-- pela negociação do ministério junto a uma empresa para construção de uma nova fábrica de hemoderivados e recombinantes em Maringá (PR) "sem realizar licitação ou apresentar justificativas científicas, técnicas e legais para a medida."Fábrica inacabadaA Hemobras é uma estatal criada em 2004 para gerenciar a rede brasileira de plasma, além de produzir medicamentos hemoderivados para atender prioritariamente ao SUS.Mas apenas uma pequena parte de sua fábrica, localizada em Goiana (PE), na divisa com a Paraíba, está em operação. As obras --iniciadas em 2010-- estão atrasadas. Ao todo, foram planejados 17 prédios, mas só um está pronto e funcionando. A previsão, segundo a empresa, é que o polo tenha funcionamento pleno a partir de 2018.O ministro citou a demora para justificar a possibilidade de transferência da produção de derivados de sangue, que, segundo ele, não tem nada a ver com o que chamou de "bairrismo"."A gente tem um esqueleto de uma fábrica aí há muitos anos e eu consegui o investidor para terminar esse esqueleto e pôr para funcionar a fábrica (...) Eu não vou aceitar essa discussão bairrista, nós temos que resolver o problema e eu estou com a solução para fazer funcionar essa fábrica que recebi inacabada e há anos sem funcionar. Eu tenho a solução. Espero que Pernambuco receba de braços abertos a solução desse problema", disse Barros em entrevista à rádio Jornal, em agosto.A declaração do ministro levou a bancada paraibana e pernambucana a procurar o presidente Michel Temer, que prometeu não permitir que haja qualquer transferência de tecnologia sem a sua aprovação.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído