Vivo TV libera o sinal do canal A&E sem custo adicional

Vcfaz em 16 Out 2017 - 18:44 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 25196 | Redação

Até o próximo domingo, dia 22 de outubro, todos os assinantes da Vivo TV terão acesso ao canal A&E, sem nenhum custo adicional.



Durante o período, destaque para séries e realities de sucesso, como Quem dá Mais, NCIS, Preamar, Tratamento de Choque, Bull, O Negociador, e outros.























