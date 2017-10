TV Brasil exibe o inédito e premiado drama "A Mãe" na sessão Outubro Soviético

Reconhecido com o Prêmio Especial do Juri no Festival de Cannes, o drama " A Mãe " (1989) é a atração da mostra Outubro Soviético nesta quarta, dia 18 de outubro, às 23h, na TV Brasil .



Inédito na televisão aberta brasileira, o filme dirigido por Gleb Panfilov é a quarta adaptação cinematográfica do romance homônimo de Maksim Gorki . As outras três versões foram realizadas por de Vsevolod Pudovkin (1926), Leonid Lukov (1941) e Mark Donskoy (1956). A obra "A Mãe" é considerada o marco zero do realismo socialista.



Retrato duro, vigoroso e pungente da Rússia pré-revolucionária, o longa acompanha a transformação de Pelageya Nilovna. Camponesa submissa, escrava dos seus medos e da brutalidade doméstica, ela se torna uma mulher engajada na luta dos trabalhadores, ocupando progressivamente o lugar de seu filho Pavel, preso e encarcerado pela polícia política.



A faixa especial de filmes da emissora pública traz produções de grande diretores da antiga União Soviética até o dia 25 de outubro, sempre às 23h.