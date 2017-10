SKY anuncia a chegada de seis novos canais em alta definição

A operadora de multisserviços SKY está anunciando através das redes sociais a estreia de seis novos canais em alta definição para esta terça-feira, dia 17 de outubro.



As novidades começam com a chegada do Gloobinho , canal 451, com exclusividade na operadora. Canal divertido e seguro que estimula o desenvolvimento da criança na primeira infância. Os assinantes poderão conferir o sinal aberto entre os dias 18 e 27 de outubro.



Ainda pra a garotada estreia o Nat Geo Kids , canal 449. Canal que promove conteúdo de ciência, exploração, aventura e conservação em um formato inspirador e divertido para crianças de 5 a 7 anos. Também terá sinal aberto entre os dias 18 e 27 de outubro.



Quem busca conteúdo educativo de qualidade poderá conferir o Futura HD no canal 434. Canal sobre educação, cultura e identidade brasileira, incluindo notícias, documentários, filmes e programas de variedades.



Na linha de documentários estreiam dois canais. O Discovery Science , canal 474, explora a ciência de uma maneria leve e de fácil entendimento para o público. Já o Discovery Civilization, canal 475, apresenta fatos do passado, do presente e projeções para o futuro.



Outra novidade é chegada do canal DOG TV , canal 480, como pacote opcional. Primeiro canal de TV feito especialmente para cães. Exibe conteúdo sobre relaxamento, estímulo e comportamento na dose certa para as rotinas do seu fiel amigo.



Além destes novas novidades, o Canal do Cliente passa a ser exibido em alta definição para assinantes com equipamento compatível.