Rafa! em 16 Out 2017 - 19:49



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2287 | São Paulo - SP

Ideologia de gênero: Avon não quer que você chame sua filha de “princesa”



O documentário “Repense o Elogio”, usado pelo Fantástico como base de sua matéria que mostrava a ideologia de gênero como “brincadeira de criança” foi patrocinado pela Avon.





Avon não quer que você chame sua filha de "princesa"



A empresa de cosméticos nos últimos anos já vinha fazendo campanhas que apostavam no “gênero neutro” para maquiagem e no chamado marketing de lacração, que usa pautas liberais como mote principal.



Após a repercussão negativa da matéria do Fantástico e da campanha fracassada do sabão em pó OMO os internautas conservadores estão denunciando a Avon por ter bancado a produção do documentário dirigido por Estela Renner.



No Youtube, o vídeo já acumula quase 10 mil “não gostei”. Na descrição, afirma que o objetivo é fazer “a reflexão sobre a maneira como os filhos e filhas são elogiados”. Contudo, há cenas onde claramente promove uma troca de lugares, com meninos se vestindo como meninas e meninas rejeitando a feminilidade.



O material também tem um viés feminista, nada apropriado para crianças, onde mostra que as meninas deveriam receber os mesmos elogios. Ou seja, ao invés de “lindas, princesas e delicadas”, deveriam, como os meninos serem “fortes, inteligentes e corajosas”.



mauro_directv em 16 Out 2017 - 20:07



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2601 | Foz do Iguaçu - PR

Não querendo impor que chamem os meninos de p r i n c e s a s , tudo bem.





leco em 16 Out 2017 - 20:13



anos | Abr 2006 | Mensagens: 765 | Curitibanos - SC

A Globo há mais de 40 anos despeja porcaria em nossos lares. Derepente esse surto moralista desperta a ira. Acordem ... Tudo é pensado





Fernando.Alves em 16 Out 2017 - 20:23



anos | Jul 2007 | Mensagens: 290 | Belo Horizonte - MG

Bacana a atitude. Temos que mostrar as meninas que las tem as mesmas capacidades que os homens e devem exigir o mesmo respeito dispensado aos homens.





Fabio DG em 16 Out 2017 - 20:25



anos | Dez 2016 | Mensagens: 118 | Ipanema - MG

Meu Deus, quanto mi mi mi, esse povo desocupado , deveriam procurar algo útil para fazer, como por exemplo reclamar dos nossos políticos, aprender também a votar, ao invés de ficar toda hora enchendo o saco com qualquer coisa que se fale na tv. Quando é um politico com suas mentiradas e roubalheiras, ninguém reclama, povo chato e sem serviço.

















