Projeto que cria 'estatuto do armamento'tramita no Senado

A proposta foi numerada como PLS 378/2017 e já está sob consulta pública. Conheça e vote a favor ou contra:

O projeto visa disciplinar a fabricação, importação, comercialização, registro, posse e porte de armas de fogo e munição no território nacional. A proposta foi numerada como PLS 378/2017 e já está sob consulta pública. Conheça e vote a favor ou contra: http://bit.ly/PLS378-2017. O projeto visa disciplinar a fabricação, importação, comercialização, registro, posse e porte de armas de fogo e munição no território nacional.























