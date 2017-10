Você está lendo um tópico

Televisão

Homem perde parte da cabeça após beber energéticos em excesso

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 46 visitas.





Knight em 17 Out 2017 - 2:14



anos | Out 2015 | Mensagens: 293 | Osasco - SP



http://www.metropoles.com/mundo/homem-perde-par...ticos-em-excesso. Link:























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído