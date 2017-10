Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Mais uma baixa na Jovem Pan

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 123 visitas.





Rafa! em 17 Out 2017 - 12:05



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2291 | São Paulo - SP

Caio Blinder é mais uma baixa no jornalismo da Jovem Pan



A Jovem Pan demitiu o jornalista Caio Blinder, após 23 anos de trabalho na rádio. A dispensa foi informada pela diretoria da emissora ao profissional na noite de domingo, 15. O correspondente de Nova Jersey, nos Estados Unidos comentou a decisão do veículo por meio de sua conta no Twitter e em texto publicado no site caioblinder.com.









Ao anunciar a decisão do veículo, o jornalista agradeceu os ouvintes e colegas da rádio, deixando claro apenas que a demissão não tem a ver com sua opinião sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além disso, informou que a dispensa oferece a ele a oportunidade de fazer textos mais curtos para o seu site.



“Como muitos sabem, eu disponibilizava aqui na coluna meu material na Jovem Pan, textos mais elaborados e até didáticos. Esta demissão (já foram tantas) me oferece a oportunidade para fazer algo que tem lugar de forma infrequente (e era mais comum em Veja.com). Textos enxutinhos (para os velhos leitores, algo no estilo de “curtas & grossas”). Eu farei o possível para ser diário, mas como caioblinder.com é um ofício de amor e não de dinheiro, não me sentirei culpado caso algum dia não bata o ponto. E em princípio, vou postar material fresco nas primeiras horas da manhã. Este é o plano, até o próximo”, informou o profissional.



Blinder – que em 2016 ganhou o Prêmio Comunique-se na categoria “Correspondente Brasileiro no Exterior – Mídia Escrita” – segue morando em New Jersey, trabalhando no ‘Manhattan Connection’, exibido pela GloboNews, e também em seu site caioblinder.com.







Seguir

Caio Blinder @caioblinder

Notícia pessoal: a Jovem Pan me demitiu domingo à noite, após 23 anos de trabalho. Fica meu agradecimento a ouvintes e a colegas da rádio

12:01 - 16 de out de 2017

652 652 Respostas 214 214 Retweets 1.748 1.748 favoritos

Informações e privacidade no Twitter Ads

Outras movimentações



O correspondente foi desligado da emissora quatro dias após outras três demissões serem anunciadas. Deixaram a rádio Joven Pan os repórteres Paulo Pontes, Cris Santos e Fred Júnior. Além disso, houve mais movimentações nas equipes dos programas ‘Morning Show’ e ‘Os Pingos nos Is’.



https://portal.comunique-se.com.br/caio-blinder-...smo-da-jovem-pan/ A Jovem Pan demitiu o jornalista Caio Blinder, após 23 anos de trabalho na rádio. A dispensa foi informada pela diretoria da emissora ao profissional na noite de domingo, 15. O correspondente de Nova Jersey, nos Estados Unidos comentou a decisão do veículo por meio de sua conta no Twitter e em texto publicado no site caioblinder.com.Ao anunciar a decisão do veículo, o jornalista agradeceu os ouvintes e colegas da rádio, deixando claro apenas que a demissão não tem a ver com sua opinião sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além disso, informou que a dispensa oferece a ele a oportunidade de fazer textos mais curtos para o seu site.“Como muitos sabem, eu disponibilizava aqui na coluna meu material na Jovem Pan, textos mais elaborados e até didáticos. Esta demissão (já foram tantas) me oferece a oportunidade para fazer algo que tem lugar de forma infrequente (e era mais comum em Veja.com). Textos enxutinhos (para os velhos leitores, algo no estilo de “curtas & grossas”). Eu farei o possível para ser diário, mas como caioblinder.com é um ofício de amor e não de dinheiro, não me sentirei culpado caso algum dia não bata o ponto. E em princípio, vou postar material fresco nas primeiras horas da manhã. Este é o plano, até o próximo”, informou o profissional.Blinder – que em 2016 ganhou o Prêmio Comunique-se na categoria “Correspondente Brasileiro no Exterior – Mídia Escrita” – segue morando em New Jersey, trabalhando no ‘Manhattan Connection’, exibido pela GloboNews, e também em seu site caioblinder.com.SeguirCaio Blinder @caioblinderNotícia pessoal: a Jovem Pan me demitiu domingo à noite, após 23 anos de trabalho. Fica meu agradecimento a ouvintes e a colegas da rádio12:01 - 16 de out de 2017652 652 Respostas 214 214 Retweets 1.748 1.748 favoritosInformações e privacidade no Twitter AdsOutras movimentaçõesO correspondente foi desligado da emissora quatro dias após outras três demissões serem anunciadas. Deixaram a rádio Joven Pan os repórteres Paulo Pontes, Cris Santos e Fred Júnior. Além disso, houve mais movimentações nas equipes dos programas ‘Morning Show’ e ‘Os Pingos nos Is’.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído