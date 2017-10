Você está lendo um tópico

Sem audiência e faturamento, Dudu Camargo é dispensado de rádio em São Paulo

Dudu Camargo é dispensado de rádio em São Paulo



Após cerca de quatro meses, Dudu Camargo foi dispensado nesta segunda-feira (16) da Super Rádio 1150 AM de São Paulo, onde apresentava um programa com seu nome.





Segundo informações obtidas pelo NaTelinha, um relatório de audiência do rádio foi divulgado recentemente pelo Ibope, que mostrou que Dudu chegou a perder 90% do público que ouvia a programação das 20h às 22h antes de sua estreia.



Além disso, o faturamento também estava aquém do esperado, devido à imagem negativa do jovem apresentador. Sem resultado, o projeto então foi encerrado pelo grupo CBS, que a Super Rádio faz parte.



Nos bastidores, comenta-se que Dudu Camargo era teimoso, não gostava de receber ordens e queria fazer tudo na base do improviso.



Procurado pela reportagem, Luiz Carlos Patrício, diretor da emissora, minimizou o ocorrido e disse que esse tempo já estava previsto como avaliação do trabalho.



