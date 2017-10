Você está lendo um tópico

Alguém me recomenda alguma operadora de IPTV?

luizorofino em 17 Out 2017 - 12:56



anos | Set 2004 | Mensagens: 2 | Rio de Janeiro - RJ

Alguém me indica uma opção de IPTV? Me nego continuar pagando operadora de tv por assinatura tradicional, elas nos empurram combos com serviços e canais que não me interessam. Hoje com minha banda larga só quero YouTube e Netflix, mas sinto falta de alguns conteúdos, sou contra a pirataria ou formas ilegais de captar estes canais, por isso penso que IPTV pode ser uma boa solução.



Conheci a EnterPlay, mas me parece que ainda não entrou em atividade. (https://www.enterplay.com.br/)



A Tim descontinuou o TimBlueBox.



E hoje me apresentaram a PlayMove, mas sem indicações. (http://www.playmove.tv/canais)





ronneyvideres em 17 Out 2017 - 13:00



anos | Mar 2017 | Mensagens: 31 | Cajazeiras - PB

Melhor lista de IPTV 25 reais por mes, é a IPTVStar. É só pegar a lista por no aplicativo, atualizar os EPGs e ser feliz.



Necessita uma net de 7 MB acima pra ficar excelente!





Rubens em 17 Out 2017 - 13:41



anos | Nov 2004 | Mensagens: 571 | Rio de Janeiro - RJ

ronneyvideres escreveu Melhor lista de IPTV 25 reais por mes, é a IPTVStar. É só pegar a lista por no aplicativo, atualizar os EPGs e ser feliz.





Muito bom realmente, mas o Luiz pediu explicitamente que nao queria pirataria ou formas ilegais de captar os canais...





