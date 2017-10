AMC estreia quarta e última temporada de "Halt and Catch Fire"

Na segunda-feira, 30 de outubro, às 23h, o canal AMC estréia com exclusividade a quarta e última temporada de sua série original ' Halt and Catch Fire '. A produção, criada por Christopher Cantwell e Christopher C. Rogers e protagonizada por Lee Pace e Mackenzie Davis, mostra o desenvolvimento da indústria de computadores na década de 1980 e no início da década de 1990.



A temporada mostrará como os personagens vivem os primeiros dias da Internet e dos navegadores da web e como isso marca seus destinos, tanto pessoais como profissionais. Eles também verão de primeira mão como a natureza competitiva do mundo da tecnologia fica cada vez mais complicada, afetando irremediavelmente seus relacionamentos.



Nesta quarta temporada, o objetivo dos personagens é desenvolver uma nova tecnologia capaz de pesquisar na World Wide Web . Donna Emerson embarca em uma nova e ousada aventura que a coloca em um caminho oposto ao de seu ex-marido, Gordon Clark, e ao de seu antigo colaborador, Joe MacMillan. Enquanto isso, Bosworth esconde um segredo que poderia destruir seu relacionamento com Diane. Cameron Howe enfrenta seu fracasso pessoal e profissional, sem imaginar que isso o levará de volta à vida de seus ex-colegas.