Você está lendo um tópico

Televisão

Netflix anuncia produção de 30 novos animes para 2018

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 44 visitas.





quantum em 17 Out 2017 - 17:43



anos | Jan 2012 | Mensagens: 433 | São Paulo - SP



Por Nielsen Souza em 17/10/2017 às 13:04





Divulgação. © Netflix



Após anunciar em julho, durante um evento no Japão, a produção de diversos animes originais, a Netflix dá um novo passo neste sentido e anunciou que em 2018 vai investir cerca de 8 bilhões de dólares em filmes e séries originais, sendo que uma parte deste dinheiro vai ser destinado a animação japonesa, segundo informa o site The Verge. A novidade foi revelada pelo presidente da empresa, Ted Sarandos, e ao que parece, o investimento nessa área tem sido muito positivo para a empresa.



A Netflix costuma catalogar seus originais de forma bastante curiosa, em alguns casos coproduz, enquanto outros, simplesmente adquire os direitos mundiais de exibição, o que torna o título não apenas exclusivo, mas também, detentor do selo “original”. Até o momento, estão previstos para estrear na Netflix, no decorrer dos próximos meses, os seguintes já confirmados:



Knights of the Zodiac: Saint Seiya

Violet Evergarden

A.I.C.O. – Incarnation

Sword Gai: The Animation

B: The Beginning

Godzilla: Monster Planet

Lost Song

Kakegurui

Children of the Whales (Kujira no Kora wa Sajou ni Utau)

Devilman crybaby

Baki

Cannon Busters

Rilakkuma

Atualmente, a plataforma vem trabalhando lado a lado no desenvolvimento ou aquisição de novas séries de conhecidos estúdios japoneses, como a Toei Animation, Production I.G, Kyoto Animation, Bones, TMS Entertainment e Satelight.



Além disso, essa nova movimentação da plataforma de streaming deve ajudar a amenizar a perda de alguns conteúdos que ela vem sofrendo nos últimos meses, como foi o caso da Disney, nos Estados Unidos.



http://anmtv.xpg.uol.com.br/netflix-anuncia-pro...animes-para-2018/ Netflix anuncia produção de 30 novos animes para 2018Por Nielsen Souza em 17/10/2017 às 13:04Divulgação. © NetflixApós anunciar em julho, durante um evento no Japão, a produção de diversos animes originais, a Netflix dá um novo passo neste sentido e anunciou que em 2018 vai investir cerca de 8 bilhões de dólares em filmes e séries originais, sendo que uma parte deste dinheiro vai ser destinado a animação japonesa, segundo informa o site The Verge. A novidade foi revelada pelo presidente da empresa, Ted Sarandos, e ao que parece, o investimento nessa área tem sido muito positivo para a empresa.A Netflix costuma catalogar seus originais de forma bastante curiosa, em alguns casos coproduz, enquanto outros, simplesmente adquire os direitos mundiais de exibição, o que torna o título não apenas exclusivo, mas também, detentor do selo “original”. Até o momento, estão previstos para estrear na Netflix, no decorrer dos próximos meses, os seguintes já confirmados:Knights of the Zodiac: Saint SeiyaViolet EvergardenA.I.C.O. – IncarnationSword Gai: The AnimationB: The BeginningGodzilla: Monster PlanetLost SongKakeguruiChildren of the Whales (Kujira no Kora wa Sajou ni Utau)Devilman crybabyBakiCannon BustersRilakkumaAtualmente, a plataforma vem trabalhando lado a lado no desenvolvimento ou aquisição de novas séries de conhecidos estúdios japoneses, como a Toei Animation, Production I.G, Kyoto Animation, Bones, TMS Entertainment e Satelight.Além disso, essa nova movimentação da plataforma de streaming deve ajudar a amenizar a perda de alguns conteúdos que ela vem sofrendo nos últimos meses, como foi o caso da Disney, nos Estados Unidos.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído