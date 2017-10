Você está lendo um tópico

Silvio Santos sincerão: 'porcaria por porcaria, fiquem aqui no SBT'

A versão sem freios de Silvio Santos sempre rende comentários por dias além da exibição de seu programa, no fim de semana. No último domingo (15), ele bancou novamente o sincerão e pediu que o telespectador não trocasse de canal.



“Vocês que estão em casa, não troquem de canal. Porcaria por porcaria, fiquem aqui no SBT”, disse ele arrancando risos.







