Você está lendo um tópico

Satélite > Equipamentos

Help ! Televisor LG !

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 94 visitas.





rbs_tv em 17 Out 2017 - 22:21



anos | Abr 2008 | Mensagens: 538 | Pomerode - SC

Possuo um televisor LG 49' modelo webOS TV UJ6565 e estou tendo problemas para acessar o aplicativo"Globo Play". Gosto muito da possibilidade de poder assistir aos programas jornalísticos da emissora quando perco ou quando desejo rever algo. Considero muito útil. Entretanto, muitas vezes, ao ligar o televisor e entrar no App os programas para selecionar simplesmente não aparecem. A conexão de internet que uso aqui é altamente compatível (10 MB). Uso Wi Fi sendo que Netflix funciona uma maravilha.

Mas não é sempre que o App da Globo Play não funciona. Parece que ele é "de lua". Às vezes entra, em outras não. Quando não entra eu até encontrei um "macete" para acessá-lo, porém torna demorado até conseguir acessá-lo.



Será que alguém pode me ajudar ? Mais alguém possui televisor Smart da LG e já passou por este problema ?



Hoje mesmo mandei e-mail para o suporte LG. Tomara que dêem uma resposta que possa me ajudar neste probleminha.



Um abraço a todos e Obrigado pela atenção desde já !



Eduardo.



Editado pela última vez por rbs_tv em 17 Out 2017 - 23:02. Editado 1 vez.







manoclem em 17 Out 2017 - 22:43



anos | Jan 2008 | Mensagens: 232 | Salvador - BA

Colega Eduardo, parece que realmente o problema é em sua tv. Não sou fã dessas marcas coreanas que lideram o mercado atualmente, mas reconheço que a LG é uma boa marca. Já procurou ou conhece alguém que conserta tv? essa pessoa poderia lhe ajudar melhor. Minha tv não é smart, porque sei que esses modelos costumam dar problemas, mas já a tenho por 4 anos e nunca tive problemas com ela. Recomendo as TVs da Panasonic para quem vai comprar a sua primeira tv.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído