Mais testes na NET / Claro

Ricardo em 18 Out 2017 - 0:31 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5843 | Monterrey - México

AMC HD

Premiere 7 HD



São dois canais que começaram a ser testados.. quando e como vem? Logo saberemos (ou não).. rsrs











Denisjose1234 em 18 Out 2017 - 0:38



anos | Out 2017 | Mensagens: 27 | Guaiçara - SP

AMC HD

Premiere 7 HD



São dois canais que começaram a ser testados.. quando e como vem? Logo saberemos (ou não).. rsrs



Então realmente ja estão testando os canais, o que seria esse AMC?





Ricardo em 18 Out 2017 - 1:06 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5843 | Monterrey - México

Denisjose1234 , AMC é o canal que produz a série The Walking Dead, por exemplo. (Embora aqui no Brasil a série seja exibida na FOX).



Aqui vc conhece a programação brasileira: , AMC é o canal que produz a série The Walking Dead, por exemplo. (Embora aqui no Brasil a série seja exibida na FOX).Aqui vc conhece a programação brasileira: http://www.amctv.com.br/





Leandro Miranda em 18 Out 2017 - 1:23



anos | Nov 2004 | Mensagens: 303 | Porto Alegre - RS

Denisjose1234 , AMC é o canal que produz a série The Walking Dead, por exemplo. (Embora aqui no Brasil a série seja exibida na FOX).



Aqui vc conhece a programação brasileira: http://www.amctv.com.br/



Ricardo, acho que em breve teremos novidades dos canais da AMC Networks International... espero que o SundanceTV venha para a Net também... esses dias parece que foi visto free to air num satélite que não sei qual é um feed denominado Film&Arts Brasil HD. Meu sonho sonho essa canal voltar, meu sonho mais ainda esses três canais da AMC, mais o ISat e o Eurochannel entrarem na Net.

















