Amazon começa a vender produtos eletrônicos no Brasil

mauro_directv em 18 Out 2017 - 8:55



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2604 | Foz do Iguaçu - PR



LEONARDO PEREIRA 18/10/2017 08H18 AMAZON BRASIL



Os rumores estavam corretos e, no primeiro minuto desta quarta-feira, 18, a Amazon expandiu sua atuação junto ao mercado brasileiro, a quem passou a oferecer também produtos eletrônicos.



Agora, além de livros, a empresa comercializa em uma série de categorias, incluindo câmeras, celulares, computadores, eletrônicos para carros, tablets, televisores, consoles, entre outros. Há produtos novos e usados.



Entre as ofertas de lançamento constam, por exemplo, um Moto G5 Plus com 32 GB por R$ 1.076,90 e fones de ouvido SKP PG 450, que normalmente custariam R$ 139 mas estão à venda por R$ 89.



Na categoria de consoles, o PlayStation 4 com 500 GB sai por R$ 1.400, enquanto o Xbox One S também de 500 GB, mas acompanhado do jogo "Minecraft", custa R$ 1.335.



Ao menos por enquanto, só é possível pagar pelas compras usando cartão de débito ou crédito, mas há opções de parcelamento em até 10x. E, para marcar a novidade, a Amazon dará um e-book para Kindle a quem comprar na loja de eletrônicos até 30 de novembro. O site pode ser acessado



