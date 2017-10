Food Network estreia nova temporada de Giada na Itália

O canal pago Food Network estreia no dia 25 de outubro, às 19h30, nova temporada da série Giada na Itália , apresentada por Giada de Laurentiis, que faz uma viagem de férias para sua terra natal e revisita familiares, amigos e os sabores que inspiraram sua carreira.



Na nova temporada, Giada vasculha o antigo livro de receitas da avó e, com a ajuda da tia Raffy, explora o local da antiga fábrica de massas de seu avô, o que a inspira a compartilhar com a audiência o preparo de uma massa caseira tradicional italiana, como linguine com aliche e nozes e fusilli com tomates frescos.



Nascida em Roma, Giada De Laurentiis esbanja charme e conhecimento sobre a culinária. Criada em uma típica família italiana e neta do produtor de cinema Dino De Laurentiis, passou muito tempo de sua infância no restaurante de sua avó, o DDL Foodshow.