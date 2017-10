Você está lendo um tópico

Televisão

“A Força do Querer” bate recorde de audiência com 46 pontos em SP

“A Força do Querer” bate recorde de audiência com morte de Irene; confira os consolidados desta terça-feira (17/10/17)



Com a morte de Irene (Débora Falabella), “A Força do Querer” alcançou nesta terça-feira (17) sua maior audiência desde a estreia.



A trama escrita por Gloria Perez bateu recorde com 46,2 pontos de média e 62% de participação, registrando o melhor índice do horário das nove desde o último capítulo de “Império”, que marcou 46,4 pontos, em 13 de março de 2015, de acordo com dados consolidados do Ibope da Grande São Paulo.



No Rio, “A Força do Querer” cravou 47 pontos de média e 66% de participação, ficando apenas um ponto abaixo do recorde que é de 48 pontos. Cada ponto equivale a 70.5 mil domicílios na Grande São Paulo e a 44 mil no Rio de Janeiro.



Globo



Média das 7h à 0h: 17,4



Bom Dia São Paulo 10,0

Bom Dia Brasil 10,4

Mais Você 7,5

Bem Estar 8,0

Encontro com Fátima Bernardes 9,2

SP1 13,9

Globo Esporte 13,1

Jornal Hoje 11,4

Vídeo Show 9,6

Sessão da Tarde 10,7

Vale a Pena Ver de Novo: Senhora do Destino 18,3

Malhação: Viva a Diferença 18,7

Tempo de Amar 21,3

SP2 26,0

Pega Pega 30,4

Jornal Nacional 33,5

A Força do Querer 46,2

Cidade Proibida 19,6

Filhos da Pátria 10,3

Jornal da Globo 7,0

Conversa com Bial 4,4

Plantão Noturno 4,2

Corujão 3,6

Seleção Globo Repórter 3,7

Hora Um 5,5



Record



Média das 7h à 0h: 6,2



Balanço Geral Manhã 2,2

SP no Ar 4,7

Fala Brasil 5,4

Hoje em Dia 4,6

Balanço Geral SP 7,5

Ribeirão do Tempo 6,0

Bicho do Mato 4,8

Cidade Alerta 5,7

Os Dez Mandamentos 5,5

SP Record 5,2

Belaventura 5,0

O Rico e Lázaro 8,7

Jornal da Record 5,7

A Fazenda – Nova Chance 10,5

Programa do Porchat 6,6

Fala que Eu te Escuto 2,4

Igreja Universal do Reino de Deus 0,7



SBT



Média das 7h à 0h: 6,0



Primeiro Impacto 3,6

Mundo Disney 3,6

Bom Dia & Cia 6,1

Fofocalizando 5,5

Casos de Família 5,3

Sortilégio 4,5

No Limite da Paixão 5,6

Um Caminho Para o Destino 6,8

Roda a Roda 6,5

SBT Brasil 6,3

Carinha de Anjo 10,3

Chiquititas 7,0

Programa do Ratinho 9,1

Cine Espetacular 8,0

The Noite com Danilo Gentili 5,0

SBT Notícias I 3,4

SBT Notícias II 2,6



BAND



Média das 7h à 0h: 2,9



Band News 0,5

Café com Jornal 1,1

Dia Dia 1,1

Sempre Bem 0,6

Os Simpsons 0,8

Jogo Aberto 3,5

Os Donos da Bola 3,4

Super Bônus 0,8

Brasil Urgente 3,8

Brasil Urgente SP 7,8

Jornal da Band 6,1

Exathlon Diário 2,2

MasterChef Profissionais: A Prévia 1,0

MasterChef Profissionais 4,8

Jornal da Noite 1,9

Boletim Liga dos Campeões da Europa 0,9

Copa do Mundo de Futebol Sub-17: França x Espanha – VT 0,5



Rede TV



Média das 7h à 0h: 0,6



Você na TV I 0,2

Você na TV II 0,5

Melhor Pra Você 1,1

A Tarde é Sua 2,2

RedeTV! News 0,4

TV Fama 0,5

Luciana By Night 1,5

Leitura Dinâmica 0,8

Amaury Jr. 0,6



