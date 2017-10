Claro evolui posicionamento e adota nova assinatura de marca

A operadora de multisserviços Claro apresentou nesta quarta-feira, dia 18 de outubro ao mercado seu novo posicionamento de marca: “ Claro: Você merece o novo ”. O conceito reforça o histórico de pioneirismo e inovação da marca, que tem papel de protagonista ao conectar pessoas com um mundo que muda aceleradamente através do digital e da mobilidade.



O novo posicionamento materializa a busca de estar sempre à frente, inovando em tecnologia, serviços e experiências para atender um consumidor cada vez mais conectado.



A Claro foi a primeira a lançar as tecnologias 3G e 4G, inaugurando a era da internet móvel no País. Mais recentemente, depois de um agressivo plano de modernização e expansão de cobertura de rede, anunciou que será a primeira operadora a disponibilizar o 4.5G nas principais capitais do país. Com a tecnologia mais avançada do momento são esperadas velocidades de navegação 10 vezes mais rápidas que as do 4G convencional.



A Claro também foi a pioneira em oferecer planos com ligações ilimitadas para qualquer operadora, permitindo ao brasileiro falar à vontade no celular e acabando com o temido susto na conta ao final do mês. É também a única que oferece ligações ilimitadas em todos os segmentos, do pré-pago ao pós-pago.



Os planos da operadora também vem com Claro Video e Claro Música , adicionando conteúdo digital à oferta tradicional de telefonia e internet.



Aderente ao novo posicionamento, as lojas da marca estão de cara nova, proporcionando um design convidativo e o conceito de vendas mais consultivas, onde o consumidor pode experimentar e conhecer todos os serviços que a Claro oferece e também os mais modernos smartphones do mercado.



“ Temos o compromisso com o novo e com o nosso cliente. É uma vocação da Claro, já que a inovação sempre nos acompanha. Chegou a hora de dar um passo além e reconhecer que as pessoas querem e merecem mais: mais serviços, mais inovação, mais respeito e mais transparência. A Claro abraça o novo e assume o compromisso de levar sempre uma proposta de valor moderna e imbatível a seus clientes ”, afirma Paulo César Teixeira, CEO da operadora.



A nova assinatura será apresentada aos consumidores em campanha criada pela Talent Marcel, que traduz o novo posicionamento. “ A campanha utiliza a sensação única e excitante de se tirar um smartphone novo da caixa para propor às pessoas que tirem uma nova operadora da caixa, com a melhor experiência e uma rede poderosa ”, diz João Livi, CEO da Talent Marcel.



“ Não basta o aparelho ter as melhores features, é na rede da Claro que ele entrega para as pessoas todo o seu potencial, com o 4G mais rápido do país, ligações ilimitadas e todas as novidades que só a Claro oferece ”, finaliza Livi.



A campanha conta com filme para TV, produzido pela Paranoid, meios digitais, mídia impressa, mídia exterior e spots de rádio, sempre destacando a nova assinatura da marca.



“ Trata-se de um novo passo, de quem tem a missão de evoluir sempre. A Claro traz o “novo”, para que seus clientes possam sempre mais. É preciso continuar quebrando padrões para fazer o novo acontecer, para oferecer algo que faça diferença na vida das pessoas. Seja através das nossas ofertas, da experiência com nossos serviços ou nas diferentes manifestações da marca junto a seus consumidores ”, reforça Marcio Carvalho, diretor de marketing da Claro.



Confira o novo vídeo da empresa: