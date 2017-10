Você está lendo um tópico

Criança emociona eletricista que cortou a luz da sua casa no Paraná

Antonio Venicio em 18 Out 2017 - 21:35



anos | Set 2017 | Mensagens: 64 | São José dos Campos - SP



Enquanto se preparava para ir embora da casa, um dos três filhos da proprietária perguntou para João se ele tinha R$ 1. João deu o único dinheiro que tinha na carteira, uma nota de R$ 5. Mas avisou ao garoto: “É para você dividir com suas irmãzinhas”.



No final da tarde, a mãe das crianças pagou as contas, e João teve que voltar para fazer a religação da luz. As crianças saíram eufóricas quando ouviram o barulho da caminhonete. “Ainda bem que você veio!”, disse a criança que ganhou a nota.

João achou que a felicidade do garoto era por causa da luz, mas não.



O pequeno queria mesmo devolver o troco do dinheiro que ele ganhou. “Não, não quero troco… Era tudo de vcs!”, disse Joao. “Mas não era 1 real pra cada um?”, respondeu o pequeno. “Pode ficar pra vcs!”.



