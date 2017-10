Você está lendo um tópico

Televisão > Claro & NET

Previsão dos Canais SIMBA em HD para CLARO HDTV ?

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 91 visitas.





ronneyvideres em 19 Out 2017 - 1:55



anos | Mar 2017 | Mensagens: 36 | Cajazeiras - PB

Olá, pessoal da administração ou moderação. Se puderem se informar ai por gentileza, se a CLARO tem alguma previsão ou se terá em breve os canais do SIMBA em HD, eu ficaria grato.



Vocês daqui que sempre recebem informações primeiras, poderiam verificar isso pra mim?



Muitas pessoas estão querendo saber, inclusive amigos meus que acessam aqui.



Agradecido!























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído