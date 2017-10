Você está lendo um tópico

Televisão

Rede Brasil adquire Os Cavaleiros do Zodíaco - Lost Canvas e Pequeno Príncipe

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 119 visitas.





Moonie em 19 Out 2017 - 11:11



anos | Set 2017 | Mensagens: 37 | Taubaté - SP

Cavaleiros do Zodíaco: The Lost Canvas e O Pequeno Príncipe (clássico dos anos 70). Uma imagem divulgada pela emissora nas redes sociais confirma as novidades.



Lançado em DVD pela Flashstar e disponível em sites de streaming, como a Netflix, Lost Canvas chegará pela primeira vez a TV. O anime conta com duas temporadas que totalizam juntas 26 episódios produzidos pela TMS Entertainment. Apesar do sucesso no Brasil e em outros países, a série não causou grande impacto no Japão. No entanto, os fãs aguardam até hoje que uma terceira temporada seja produzida.











Já As Aventuras do Pequeno Príncipe, um clássico dos anos 70, conta com 39 episódios produzidos pela Nippon Animation e foi exibido no Brasil pelo SBT e atualmente está disponível na Netflix. A Rede Brasil terá ainda as animações Pororo: O Pequeno Pinguim , produzida na Coreia do Sul, e a brasileira O Diário de Mika .

Os horários de estreia das novas atrações serão divulgados mais adiante pela Rede Brasil.



http://anmtv.xpg.uol.com.br/rede-brasil-exibira...pequeno-principe/ A Rede Brasil, emissora que atualmente exibe as versões remasterizadas de Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z, vai anunciar esta noite durante o programa “Em Revista”, sua nova grade de programação, e um dos destaques é a chegada de dois novos animes:(clássico dos anos 70). Uma imagem divulgada pela emissora nas redes sociais confirma as novidades.Lançado em DVD pela Flashstar e disponível em sites de streaming, como a Netflix, Lost Canvas chegará pela primeira vez a TV. O anime conta com duas temporadas que totalizam juntas 26 episódios produzidos pela TMS Entertainment. Apesar do sucesso no Brasil e em outros países, a série não causou grande impacto no Japão. No entanto, os fãs aguardam até hoje que uma terceira temporada seja produzida.Já As Aventuras do Pequeno Príncipe, um clássico dos anos 70, conta com 39 episódios produzidos pela Nippon Animation e foi exibido no Brasil pelo SBT e atualmente está disponível na Netflix. A Rede Brasil terá ainda as animações, produzida na Coreia do Sul, e a brasileiraOs horários de estreia das novas atrações serão divulgados mais adiante pela Rede Brasil.











stanga em 19 Out 2017 - 13:04



anos | Mai 2008 | Mensagens: 300 | Florianóplis - SC

E a saga de Hades?

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído