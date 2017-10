Você está lendo um tópico

Rafa! em 19 Out 2017 - 19:35



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2295 | São Paulo - SP

Mulher busca 'babá magra para caber no carro', em anúncio de emprego





RIO — O anúncio de uma vaga de emprego para babá publicado no Facebook por uma mulher de Fortaleza está causando revolta nas redes sociais. Entre vários requisitos, a vaga exige que a funcionária tenha boa aparência e seja 'magra para caber no carro' junto com as cadeirinhas das crianças no banco de trás. A oferta de trabalho é para cuidar de uma criança de 3 anos e um bebê de 3 meses e oferece remuneração de R$ 1 mil para 15 dias de trabalho consecutivos seguidos de 15 dias de folga "de sobreaviso caso seja necessário trabalhar".







A mulher também exige que a candidata à vaga não tenha filhos menores de 5 anos e "nem problemas familiares que a obriguem a faltar o serviço". Outra exigência é que a futura babá não tenha "vícios de celular", que terá o uso proibido nos dias de trabalho. O anúncio diz ainda que enquanto as crianças estiverem na creche, a futura contratada terá que "auxiliar nas atividades da casa".







Moonie em 19 Out 2017 - 20:31



anos | Set 2017 | Mensagens: 38 | Taubaté - SP

Querem uma escrava. Família desequilibrada!

















