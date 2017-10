Você está lendo um tópico

Jennifer Warnes - I Know A Heartache When I See One (1979)

Paulo.es em 19 Out 2017 - 20:42



anos | Dez 2006 | Mensagens: 1287 | Vitória - ES

Jennifer Warnes - I Know A Heartache When I See One



ou a versão brasileira .











Bianca - Minha Amiga



















mauro_directv em 19 Out 2017 - 21:07



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2608 | Foz do Iguaçu - PR

Música Popular Brasileira é apenas uma versão de músicas estrangeiras.







Gostei das duas músicas. Engraçado ver que muito da Música Popular Brasileira é apenas uma versão de músicas estrangeiras.

















