Emprego formal tem o melhor resultado para o mês de setembro desde 2014

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, saldo líquido de postos de trabalho ficou positivo em 34.392 vagas em setembro; é o sexto mês seguido com crescimento do emprego com carteira assinada



Idiana Tomazelli e Lu Aiko Otta, O Estado de S.Paulo

19 Outubro 2017 | 16h50



BRASÍLIA – O Brasil abriu 34.392 vagas de emprego formal em setembro, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira, 19, pelo Ministério do Trabalho. Trata-se do sexto aumento consecutivo no número de vagas com carteira assinada no País, segundo a pasta. Para meses de setembro, o resultado é o melhor desde 2014.



O resultado decorre de 1.148.307 admissões e de 1.113.915 demissões. Embora positivo, o resultado ficou próximo ao piso das estimativas de analistas do mercado financeiro consultados pelo Projeções Estadão/Broadcast, que esperavam abertura de 31.904 a 95 mil vagas, com mediana positiva em 57,5 mil.



Segundo a pasta, o resultado foi positivo em 20 das 27 unidades da federação. O melhor resultado foi o de Pernambuco, que abriu 13.992 postos formais de trabalho em setembro. Por outro lado, o Rio de Janeiro fechou 4.769 postos formais de trabalho no período.



No acumulado do ano, houve abertura de 208.874 postos de trabalho com carteira assinada.



Para o coordenador-geral de Estatísticas do Trabalho, Mário Magalhães, os dados consolidam "um quadro no sentido de geração positiva de emprego". Os resultados acumulados em 12 meses ainda estão negativos em 466.654 postos, mas ele destacou que os números já são melhores do que os vistos há um ano, quando a saldo negativo superava 1,5 milhão de vagas.



Vencimentos. O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada teve queda real de 0,83% em setembro ante agosto, para R$ 1.478,52, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Na comparação com o mês de setembro do ano passado, porém, houve alta de 5,59%, informou o Ministério do Trabalho.



No acumulado do ano, também há ganho de 4,15% acima da inflação no salário médio de admissão, de acordo com dados do Caged.



Por setor. O resultado mensal foi puxado pela indústria de transformação, que gerou sozinha 25.684 postos formais em setembro, e pelo setor de comércio, que abriu 15.040 novas vagas com carteira assinada. Esse movimento, disse Magalhães, é típico do final do ano. A indústria se aquece para dar conta das encomendas de final do ano e o comércio já contrata para as festas.



Em seguida, vem o desempenho do setor de serviços (3.743 vagas). O coordenador-geral de Estatísticas do Trabalho destacou a geração de postos em todos os segmentos do ensino e na construção civil, que abriu 380 vagas. Eles estão concentrados na construção de linhas de transmissão e telefonia, enquanto a construção de edifícios está negativa. Segundo Magalhães, isso mostra que as famílias, embora tenham retomado o consumo de bens duráveis, ainda não partiram para a aquisição de imóveis



Ainda nos dados de serviços, houve queda de 4.017 vagas em alojamento, alimentação, reparação e manutenção. "Foi uma surpresa negativa", admitiu o respresentante do Ministério do Trabalho. As demissões atingiram principalmente os serviços de limpeza de prédios e vigilância e segurança privada.



Também tiveram saldo negativo os setores de agropecuária (-8.372 postos), serviços industriais de utilidade pública (-1.246 postos), administração pública (-704 vagas) e extrativa mineral (-133 vagas).



