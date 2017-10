Você está lendo um tópico

Data de Atualização dos receptores da CLARO HDTV com Now. Vem ver

ronneyvideres em 19 Out 2017 - 22:15



Cajazeiras - PB

Está chegando a nova atualização da Claro HDTV com o NOW. À partir de 23 de outubro os clientes começarão a receber em seus decodificadores (receptores), essa linda e nova atualização.



Segue abaixo o vídeo com a data da atualização, divulgando aqui em primeira mão pra vocês:











Lembrando pessoal, que nessa atualização, o guia terá informações da programação dos próximos 30 dias, e pegará o NOW, vocês poderão assistir filmes e videos pelo próprio receptor, conectando-o pelo cabo no roteador, via internet.



Este vídeo com a data e informações me foi repassado no grupo de vendas da CLARO, para onde atuo aqui no estado da Paraíba.



Aos que não sabem, sou consultor e vendedor da Claro TV e pós-pagos.



Enfim é isso!











mauro_directv em 19 Out 2017 - 22:30



Foz do Iguaçu - PR

Para todo o Brasil e todos os receptores?

















