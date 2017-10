Você está lendo um tópico

Bolsonaro diz que é 'paraquedista' e que negocia com mais de um partido

O deputado também afirmou que pretende deixar o PSC em março, quando a lei de fidelidade partidária permite filiação a outra legenda.

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) afirmou, em visita a Uberlândia (MG) nesta quinta-feira (19), que está "namorando o Patriotas". "Sei que ele [o partido] tem alguns problemas, mas estou junto ao presidente Adilson Barroso para solucionar. Se não solucionar, como sou paraquedista, já tenho outro em vista", disse.O deputado também afirmou que pretende deixar o PSC em março, quando a lei de fidelidade partidária permite filiação a outra legenda.























