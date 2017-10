Você está lendo um tópico

Aluno abre fogo contra colegas e mata ao menos 2 e fere outros 4 em Goiânia

Todos os alunos eram da mesma turma; baleados foram encaminhados para o Hospital de Urgências de Goiânia



Ana Paula Niederauer, Rodolfo Mondoni e Sara Teofilo, O Estado de S.Paulo

20 Outubro 2017 | 13h02

Dois estudantes foram mortos e outros quatro ficaram feridos em um atentado a tiros na escola particular Colégio Goyases, unidade particular localizada na Rua Planalto, no Conjunto Riviera, em Goiânia (GO), no final da manhã desta sexta-feira, 20. ​O tenente-coronel Marcelo Granja, assessor de comunicação da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), confirmou que o autor dos disparos, um adolescente de 14 anos, é filho de um Policial Militar e a arma usada é da corporação.







O tenente-coronel disse que ainda não se sabe como o estudante teve acesso a arma. Ele a levou ao colégio dentro de uma mochila e realizou os disparos dentro da sala de aula e foi imobilizado quando tentava recarregá-la. Informações iniciais apontam que jovem estaria sofrendo bullying na escola por não usar desodorante.



O jovem estaria sofrendo bullying e fez a besteira em resolver com uma arma, atirando em seus amigos na sala de aula.

Lamentável.





