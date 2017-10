Você está lendo um tópico

SBT vende horário para Netflix promover segunda temporada de “Stranger Things”

Rafa! em 20 Out 2017 - 23:14



A Netflix não mede esforços para promover as suas produções originais. Com teaser dos mais criativos, chamando a atenção da mídia e do público em geral para determinada produção. Para a segunda temporada de “Stranger Things” não é diferente, e, a empresa de streaming prepara uma nova investida, dessa vez, Netflix promoverá a série com programa, que será exibido pelo SBT.







Segundo informações divulgadas pelo jornalista Maurício Stycer, a empresa internacional comprou uma hora da programação da emissora de Silvio Santos para promover a nova temporada da série, que teve, na primeira leva, uma chuva de elogios do público e da crítica especializada, ganhando assim uma nova temporada.



O “programa” especial foi produzido inteiramente pela Netflix, que não divulgou detalhes do conteúdo existentes nele. O especial acontecerá no dia 28, exibido depois do “Teleton”.



Procurada pelo jornalista do UOL, a empresa não respondeu para revelar mais detalhes sobre o ação. A série “Stranger Things” será liberada para assinantes na próxima sexta-feira, dia 27.



