Você está lendo um tópico

Televisão

Nova serie estreia no NatGeo !! The Long Road Home !!

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 72 visitas.





wireless em 21 Out 2017 - 8:30



anos | Nov 2007 | Mensagens: 9 | Atibaia - SP





https://www.youtube.com/watch?v=9pMeW3st07E The Long Road Home centra-se num episódio da Guerra do Iraque, quando a Primeira Divisão de Cavalaria de Fort Hood, no Texas, se vê numa emboscada que ficou conhecida como Black Sunday. A história irá alternar com momentos passados no Texas, envolvendo as famílias dos soldados, que aguardam por notícias. ( 5/11)











ronneyvideres em 21 Out 2017 - 9:02



anos | Mar 2017 | Mensagens: 46 | Cajazeiras - PB

wireless escreveu



https://www.youtube.com/watch?v=9pMeW3st07E The Long Road Home centra-se num episódio da Guerra do Iraque, quando a Primeira Divisão de Cavalaria de Fort Hood, no Texas, se vê numa emboscada que ficou conhecida como Black Sunday. A história irá alternar com momentos passados no Texas, envolvendo as famílias dos soldados, que aguardam por notícias. ( 5/11)



Pelo trailer parece ser boa. E quando será a estreia amigo?

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído