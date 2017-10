Você está lendo um tópico

Televisão

RedeTV! se vende a programa brega de vendas

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 56 visitas.





othon em 22 Out 2017 - 3:32



anos | Nov 2005 | Mensagens: 144 | Fortaleza - CE







Foto : Detonatv





A RedeTV! já não conta com uma programação digna e ainda se submete, por desespero, a destruir o pouco de dignidade que lhe resta na grade, se é que realmente tem.



A emissora pouco investe em conteúdo próprio e entope sua programação com espaço vendido ou locado à igrejas e aos chamados infomerciais. Sempre aparece um programa trash, que acaba sendo tão tosco quanto os programas produzidos originalmente pelo canal. É o caso do “Medalhão Persa”. Lembra dele?



Para piorar a situação e afastar de vez o telespectador e audiência, o “Medalhão Persa” voltou à TV aberta, claro, na RedeTV!. O programa tem formato de leilão e, para vender, exibe mãos e pescoços, adornados de ouro e outras jóias (?). Brega!



O "Medalhão" é exibido na RedeTV! às 18h, de segunda à sexta, após o horário vendido à Igreja Universal do Reino de Deus. Tem como piorar ainda mais a grade de programação?







Fonte : Foto : DetonatvA RedeTV! já não conta com uma programação digna e ainda se submete, por desespero, a destruir o pouco de dignidade que lhe resta na grade, se é que realmente tem.A emissora pouco investe em conteúdo próprio e entope sua programação com espaço vendido ou locado à igrejas e aos chamados infomerciais. Sempre aparece um programa trash, que acaba sendo tão tosco quanto os programas produzidos originalmente pelo canal. É o caso do “Medalhão Persa”. Lembra dele?Para piorar a situação e afastar de vez o telespectador e audiência, o “Medalhão Persa” voltou à TV aberta, claro, na RedeTV!. O programa tem formato de leilão e, para vender, exibe mãos e pescoços, adornados de ouro e outras jóias (?). Brega!O "Medalhão" é exibido na RedeTV! às 18h, de segunda à sexta, após o horário vendido à Igreja Universal do Reino de Deus. Tem como piorar ainda mais a grade de programação?Fonte : http://www.detonatv.com.br/2017/10/redetv-se-ve...a-de-vendas.html#























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído