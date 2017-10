Você está lendo um tópico

Televisão

REDE GLOBO EXIBIRÁ APENAS REPRISES EM SUA FAIXA DE SÉRIES ATÉ O FINAL DO ANO

A Rede Globo divulgou a escala de séries que serão exibidas na faixa que vai ao ar após o programa “Conversa com Bial”. E a notícia é péssima...



só reprises... reprises de reprises... algo que não esperaríamos nem em nosso pior pesadelo. Já fiz aqui no blog várias críticas sobre a concentração dos grandes estúdios produtores de filmes e séries nas mãos da Globo. A regra é simples, sem concorrência você relaxa, exibe qualquer coisa de qualquer maneira e está muito bom. Quem é que vai reclamar, se só eu estou exibindo o produto? Se não querem ver aqui, não irão ver em lugar nenhum, pois não tem concorrência. E assim que pensa nossa “Vênun Platinada”. E a programação de séries no resto do ano na Plim-Plim ficará assim:



- Na próxima sexta-feira, dia 27, chegará ao fim a reprise da segunda temporada de “Plantão Noturno” ( que substituiu na ocasião a reprise de “Revenge”, que por sua vez substituiu a reprise de “Escândalos”, que substituiu a reprise de...) e a emisssora reprisará a terceira temporada de “Prisão Invisível” a partir de 30 de outubro.



- Na sequencia vem a reprise de “Lendas do Amanhã” com reestreia em 13 de novembro.

- E por fim, encerrando o ano com chave de ouro (ironia) será reprisada a segunda temporada de “Flash”. Na sequencia é só fechar o caixão, beijar a viúva e o último que sair apague a luz.











