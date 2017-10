Você está lendo um tópico

Claro Pré Pago: Peca na ausência de pacotes HD

Danilo em 22 Out 2017 - 13:53 Colaboração



anos | Jul 2009 | Mensagens: 283 | Bauru-SP





Como eu quero assistir a corrida da Formula 1, acabei me vendo obrigado adquirir o pacote Light 15 dias, já que na Globo esse fim de semana não irá transmitir ao vivo.



O problema que nenhum pacote ofertado oferece canais HD, mesmo eu tendo um receptor compatível, eu era assinante HD PÒS PAGO e agora sou PRÈ PAGO, por isto, tenho o receptor HD.



