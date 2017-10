Você está lendo um tópico

Rede TV! vai diminuir espaço vendido e mexer na programação em 2018

Rafa! em 22 Out 2017 - 17:14



Rede TV! vai diminuir espaço vendido e mexer na programação em 2018



A direção da Rede TV!, da equipe do entretenimento comandada por Elias Abrão, e do jornalismo comandada por Franz Vacek, terão a oportunidade de colocar em prática um desejo antigo: mexer na programação.







As mudanças que poderá ser vista a partir do próximo ano envolve a redução do espaço vendido aos concessionários (igrejas, lojas e games), e desenvolver uma nova programação, mas com todo o planejamento seguido à risca. A informação é do jornalista Flávio Ricco, do “UOL”.



A emissora não respondeu até o fechamento da matéria.



