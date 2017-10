Você está lendo um tópico

Televisão

Regina Volpato assina com a TV Gazeta para comandar programa em 2018

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 77 visitas.





Rafa! em 22 Out 2017 - 17:18



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2302 | São Paulo - SP

Regina Volpato assina com a TV Gazeta para comandar programa em 2018



Regina Volpato, longe da TV há pouco mais de cinco anos, desde a sua saída da Rede TV!, voltará a tela da TV aberta em 2018.



A apresentadora assinou com a TV Gazeta para comandar o programa “Mulheres”, durante as férias de Cátia Fonseca, em janeiro. A informação é da coluna “Zapping”, do jornal “Agora São Paulo”.







Recentemente, Regina tentou investir na carreira de youtuber.



http://www.bastidoresdatv.com.br/televisao/regi...-programa-em-2018 Regina Volpato, longe da TV há pouco mais de cinco anos, desde a sua saída da Rede TV!, voltará a tela da TV aberta em 2018.A apresentadora assinou com a TV Gazeta para comandar o programa “Mulheres”, durante as férias de Cátia Fonseca, em janeiro. A informação é da coluna “Zapping”, do jornal “Agora São Paulo”.Recentemente, Regina tentou investir na carreira de youtuber.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído