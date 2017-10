Você está lendo um tópico

Afastada do “Mais Você”, Ana Maria Braga descobre câncer de pele

Afastada do “Mais Você”, Ana Maria Braga descobre câncer de pele



Ana Maria Braga se deparou com mais um problema de saúde. A apresentadora do “Mais Você” descobriu um câncer de pele e por isso segue afastada do programa matinal da Globo.



Ela se submeteu nos últimos dias a uma cirurgia no rosto em um hospital da cidade de São Paulo, mas já está em casa, em Sorocaba. Enquanto esteve fora das suas funções, a Globo escalou Patricia Poeta e Zeca Camargo para o “Mais Você”. As informações são do jornalista Leo Dias, do jornal “O Dia”.





Reprodução/Tv Globo



Não é a primeira vez que Ana Maria Braga luta contra o câncer de pele. Em 1991 ela operou, dez anos depois apareceu um carcinoma no canal anal, que exigiu um tratamento radioterapêutico. Mais recentemente, em dezembro do ano passado, ela revelou ao público que fez uma operação de um câncer pulmonar.



Ainda de acordo com o jornalista, procurada, a assessoria de Ana Maria Braga afirmou que “a única informação que tenho é que ela está descansando na fazenda dela em Sorocaba acompanhando a obra da nova cozinha que está fazendo lá”.



