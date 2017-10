Você está lendo um tópico

Televisão

Futura HD na NET

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 1 respostas e 122 visitas.





Guilherme 04 em 23 Out 2017 - 0:23



anos | Jul 2017 | Mensagens: 57 | Rio de Janeiro - RJ

Acabo de ver que a NET colocou o Futura HD, no canal 587. Acho que deve ser para todas as cidades











metem2 em 23 Out 2017 - 1:10



anos | Dez 2011 | Mensagens: 43 | Serra - ES

Guilherme 04 escreveu Acabo de ver que a NET colocou o Futura HD, no canal 587. Acho que deve ser para todas as cidades



ta em testes...

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído