Pedidos de doação de Doria começam a incomodar empresários

Rafa! em 23 Out 2017 - 16:12



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2309 | São Paulo - SP

Pedidos de doação de Doria começam a incomodar empresários



São Paulo — A euforia de alguns empresários com o “prefeito gestor” de São Paulo, João Doria, parece ter esfriado. Cinco presidentes de grandes empresas de tecnologia, seguros e construção — que falaram a EXAME sob condição de não ser citados — estão entre os incomodados com constantes pedidos de doações e contribuições “espontâneas” para projetos da prefeitura paulistana.





João Doria: alguns empresários estão incomodados com os pedidos do prefeito (Germano Luders)





Eles têm adiado a presença em reuniões com Doria o máximo possível. Em um recente evento com ele em São Paulo, um grupo de empresários disputava a última fileira de cadeiras do salão para ficar longe do radar da equipe do prefeito. Os incomodados argumentam ainda que os pedidos ocorrem sem que tenham tempo de avaliar em que projeto exatamente estão se envolvendo.



Procurada, a prefeitura de São Paulo diz que convida as empresas a participar dos processos de doação cumprindo os prazos legais e que conta com o espírito cidadão das companhias, “que entendem que uma cidade melhor as beneficiará”.



https://exame.abril.com.br/blog/primeiro-lugar/p...odar-empresarios/























