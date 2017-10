Você está lendo um tópico

Televisão

“Uns gostam da gente, uns dizem que não”, ironiza TV Globo

Rafa! em 23 Out 2017 - 16:39



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2309 | São Paulo - SP

“Uns gostam da gente, uns dizem que não”, ironiza TV Globo



São Paulo – No intervalo de ontem (22) do Fantástico, a TV Globo lançou a sua nova campanha “Cem Milhões de Uns”.







O vídeo fala que a Globo atinge 100 milhões de pessoas por dia.



A emissora diz que fala com cada um de modo individual (daí o “cem milhões de uns”). Ou seja, não trata esse número astronômico como uma massa amorfa.



No meio do vídeo, ela diz: “Uns gostam da gente; uns dizem que não”.



A frase sugere que até os que falam mal da Globo – ou dizem que não assistem a ela – na verdade assistem e gostam. Será?







