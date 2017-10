Você está lendo um tópico

Adiado o Desligamento do sinal analógico no Rio de Janeiro

Rafa! em 23 Out 2017 - 17:52



anos | Mai 2006 | Mensagens: 2312 | São Paulo - SP

ADIADO O DESLIGAMENTO DA TV ANALÓGIA NO RIO DE JANEIRO



O Gired, grupo responsável limpeza da faixa de 700 MHz no Brasil, pediu ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) para adiar o desligamento da TV analógica na cidade do Rio de Janeiro e 18 municípios do entorno. Em vez de desligar em 25 de outubro, a nova data seria 22 de novembro.







O adiamento se deve ao fato de a região não atingir o patamar mínimo de casas com TV digital. Pela última pesquisa feita na região, 87% dos domicílios recebiam TV digital. O mínimo para acontecer o desligamento é de 90%.



O sinal analógico da TV aberta será desligado em Vitória (ES) e nos municípios de Cariacica, de Fundão, de Guarapari, de Serra, de Viana e de Vila Velha em dia 25 de outubro. A decisão foi tomada pelo Grupo de Implantação da TV Digital (GIRED) após verificar, por meio de pesquisa Ibope, que 91% dos domicílios da região já contam com sinal digital. A decisão foi tomada, nesta segunda-feira, 23, em Brasília.



A amostra de Vitória contou com 1.078 entrevistas, enquanto no entorno foram realizadas 1.358 (amostra com complementos). O período de campo foi entre 10 de outubro e 20 de outubro de 2017. Vitória possui 131.970 domicílios e no entorno existem 547.336 lares, um total de 679.306 domicílios. (Com assessoria de imprensa).



Moonie em 23 Out 2017 - 19:03



anos | Set 2017 | Mensagens: 45 | Taubaté - SP

Pelo jeito vão adiar todos novamente.

















