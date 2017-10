HBO/MAX no Oi Total ?

Acabei de verificar no site da Oi TV e lá consta os 10 canais HBO/MAX inclusos no pacote Oi TV Total HD. Eu tenho este pacote, acabei de conferir aqui mas os mesmos estão fechados.



Será um erro deles? Ou será que entrará para os assinantes do Oi TV Total HD ao longo da semana?



No MIX os HBO´s não estão em destaque. Somente no Total, que estão "coloridinhos" sendo assim, teoricamente fazendo parte agora do pacote Oi Total HD.



Alguém pode me ajudar ? Afinal ... foi erro ?



Grato,

Eduardo.