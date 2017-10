Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Relatório final de CPI diz que não existe déficit na Previdência

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 27 visitas.





Paulo Frank em 23 Out 2017 - 23:08



anos | Set 2014 | Mensagens: 1611 | Ijuí - RS



https://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/relat%...;ocid=mailsignout BRASÍLIA - O senador Hélio José (PROS-DF) apresentou nesta segunda-feira, 23, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Previdência, que investigou as contas do seguro social no País. O texto de 253 páginas conclui que "é possível afirmar, com convicção, que inexiste déficit da Previdência Social ou da Seguridade Social" no Brasil.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído